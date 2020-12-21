Собянин вручил награды медикам за борьбу с пандемией

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды столичным медицинским работникам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

Указом президента РФ за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, 35 медиков награждены Орденом Пирогова, 10 врачей получили из рук мэра медаль Луки Крымского.

"У каждого времени есть свои герои: наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте по борьбе за жизнь, здоровье людей. Но этот год, конечно, был особенным даже для вас, тех, кто привык к нагрузкам, рискам, тяжелым случаям заболеваемости. Это - ваша профессия, это ваша жизнь. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас, происходило в начале этого года, конечно, для многих было большим вызовом", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что врачи в условиях борьбы с пандемией находятся в зоне наибольшего риска, поэтому не зря, когда говорят о группах риска, их называют первыми.

"Для многих и многих москвичей - а через ваши руки прошли уже сотни тысяч - вы остаетесь сегодня главной опорой и надеждой в борьбе за жизнь и здоровье. <...> Я точно знаю, что как бы ситуация [с коронавирусом] ни развивалась, вы всегда окажете москвичам необходимую помощь. Это самое главное. Хочу сказать от имени горожан огромное вам спасибо за работу и поздравить с заслуженными наградами", - обогатился Собянин к врачам.

Государственные награды "Орден Пирогова" и "Медаль Луки Крымского" были учреждены указом президента РФ от 19 июня 2020 года. Всего в этом году орденом Пирогова и медалью Луки Крымского награждены 389 столичных медиков - это работники больниц, поликлиник, лабораторий, станций скорой и неотложной медицинской помощи, специализированных медицинских центров и других медицинских организаций Москвы.

Ход эпидемии в Москве

"Во-первых, после того, как мы получили огромный поток больных, мы одновременно должны были лечить, оказывать плановую и экстренную помощь так, как вы это делали обычно. Нагрузка на систему здравоохранения почти удвоилась, с одной стороны, а с другой стороны, врачи и наши больницы, поликлиники - это не научно-исследовательские институты, не экспериментаторы. Вы всегда живете в определенных технологией и знаниями алгоритме лечения с четким обозначением, что можно, а что нельзя, с точным знанием, как лечить ту или иную болезнь. А тут ситуация оказалась совершенно иной", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в ходе развития пандемии московским властям и медикам пришлось подбирать лучшие современные методики лечения, чтобы спасти жизни людей. Идти на профессиональный риск готовы не все. По его словам, не каждый готов принимать решения, цена которым - жизнь человека.

"Самая тяжелая ситуация была весной, когда мы только настраивали всю систему, а динамика заболеваемости была такой, что, казалось бы, ее невозможно остановить. В этот период было задействовано 26 тыс. больничных коек, это просто астрономическое число", - сказал мэр.

Собянин добавил, что после весеннего пика казалось, что самое трудное и сложное в Москве пройдено, а пандемия коронавируса практически побеждена. "Но оказалось все гораздо сложнее, труднее и менее предсказуемо. Осенью мы столкнулись с ситуацией, когда количество больных стало не меньше, а больше, и тяжесть заболеваний не уменьшилась", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что, тем не менее, ситуация с коронавирусом принципиально изменилась. За минувшие полгода в столице созданы новые ковидные госпитали, оснащенные самым необходимым и лучшим оборудованием. Кроме того, появились новые алгоритмы и технологии лечения COVID-19.

"Все наши больницы и все амбулаторное звено обеспечено необходимыми лекарственными препаратами. Сегодня мы с меньшим количеством коечного фонда, меньшим количеством врачей, которые работают в стационарах, справляемся с большей нагрузкой, чем была, скажем, весной. Но, все равно, ситуация крайне сложная, крайне непростая", - заключил Собянин.