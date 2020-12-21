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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Экспертиза установила размер ущерба коренным народам Таймыра от разлива ГСМ в Норильске

Сумма убытков превысила 175 млн рублей

НОРИЛЬСК, 21 декабря. /ТАСС/. Убытки коренных малочисленных народов севера (КМНС) Красноярского края из-за разлива в конце мая этого года нефтепродуктов под Норильском превысили 175 млн рублей. Такие данные приводятся в результатах проведенной этнологической экспертизы, сообщили в понедельник ТАСС в Проектном офисе развития Арктики (ПОРА).

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Этнологическая экспертиза по факту разлива нефтепродуктов в Норильске инициирована Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ПОРА выступил организатором работ. Устанавливалось, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера.

"Размер убытков, причиненных представителям коренных малочисленных народов, составляет около 175,3 млн рублей при единовременной выплате. При расчетах убытков учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков озера Пясино и реки Пясино, продуктивность рыбных запасов по каждому типу водоемов, средняя стоимость 1 кг рыбы и материальные затраты по рыболовству, по данным родовых общин" - процитировали в пресс-службе ПОРА слова члена комиссии по этноэкспертизе, руководителя отдела этносоциальных и этноэкономических исследований Академии наук Республики САХА (Якутия) Ирины Самсоновой.

По словам председателя комиссии по этнологической экспертизе Ивана Потравного, комиссия пришла к выводу, что коренные малочисленные народы ограничены в возможности осуществлять добычу водных биоресурсов на акватории общей площадью почти 88 тыс. га. Иные виды традиционной хозяйственной деятельности, такие как оленеводство, охота и собирательство, не пострадали.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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