НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Нижегородцы смогут изучать русский язык в инновационном формате в пяти новых центрах грамотности, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Нижегородской области.

"24 декабря в Нижегородской области откроются пять центров грамотности в рамках просветительского проекта "Библиотека грамотности" фонда "Тотальный диктант" при поддержке регионального правительства", - сказано в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, открытие центров грамотности - это еще один крупный вклад в развитие культуры региона. "Современные технологии, уникальные методики преподавания и инновационные форматы изучения русского языка найдут большой отклик у нижегородцев, а также заинтересуют изучением русского языка подрастающее поколение", - передает пресс-служба слова Никитина.

На мероприятии, посвященному открытию центров, в качестве лекторов выступят главный редактор портала "Грамота.ру", член орфографической комиссии РАН и экспертного совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов и писатель, преподаватель Литературного института им. Горького, автор текста "Тотального диктанта - 2020" Андрей Геласимов. Их выступления будут доступны к просмотру на онлайн-площадках "Тотального диктанта".

В 2020 году фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" совместно с областными, краевыми и муниципальными библиотеками России, а также при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи и департамента модельных библиотек РГБ начал реализацию просветительского проекта "Библиотека грамотности" по открытию на базе 55 библиотек 11 регионов России, в том числе и в Нижегородской области, центров грамотности.