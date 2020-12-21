Путин поручил подготовить поправки, связанные с внедрением безэкипажного судоходства

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство, чтобы урегулировать безэкипажное судоходство. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такое поручение дано по итогам прошедшего в ноябре пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив.

"Правительству Российской Федерации <...> обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: регулирования правоотношений, возникающих при использовании безэкипажного (автономного) судовождения; проведения в период с 2021 по 2025 год эксперимента по опытной эксплуатации безэкипажных (автономных) судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации", - указано в перечне.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 февраля 2021 года.

Кроме того, кабмину поручено при участии автономной некоммерческой организации поддержки развития высоких технологий в морской отрасли "Отраслевой центр Маринет" до 1 марта 2021 года подготовить и представить предложения по стимулированию производства средств безэкипажного судовождения и их использования на судах, плавающих под государственным флагом РФ, а также по развитию инфраструктуры морской подвижной спутниковой системы связи в целях ее использования при беспилотном судоходстве.

При этом Минтранс и Минпромторг России совместно с МИД России при участии "Маринет" должны обеспечить продвижение в Международной морской организации и других международных организациях технологий безэкипажного судовождения и внедрение стандартов правового регулирования, направленных на реализацию таких проектов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая 2021 года, далее - ежегодно.

Еще одно поручение адресовано государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Она должна при участии "Маринет" подготовить и представить предложения по содействию в продвижении продукции, создаваемой в рамках проекта безэкипажного судовождения "БЭС-КФ", с использованием инфраструктуры и инструментов госкорпорации, в том числе в части, касающейся применения инструментов венчурного инвестирования. Срок исполнения поручения установлен до 1 апреля 2021 года.