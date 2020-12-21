Ученые назвали причину массовой гибели тюленей в Дагестане

ТАСС, 21 декабря. Ученые подтвердили природный характер массовой гибели тюленей в Дагестане. По их данным, исследования не подтверждают версию с интоксикацией или гибель животных на рыбных промыслах, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее специалисты территориального управления Росрыболовства в Дагестане с 6 по 10 декабря обнаружили на побережье Каспийского моря 272 мертвых каспийских краснокнижных тюленей.

"Основные версии гибели каспийского тюленя связаны с естественными природными факторами. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной работе, доктора биологических наук Вячеслава Бизикова, который возглавлял рабочую группу по расследованию гибели млекопитающих.

По его словам, версия гибели животных на рыбных промыслах также исключается, так как на обследованных трупах тюленей нет каких-либо следов сетей и других орудий лова, а в их желудках отсутствует килька - основной объект современных каспийских промыслов.

Выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, отмечает ВНИРО. Такие случаи отмечались в 2012 году и в 2016 году. В ноябре 2016 году выбросы мертвых тюленей на каспийском побережье Республики Дагестан отмечалось в конце ноября после длительных продолжительных штормов на Каспии. Было обнаружены 300 особей разных возрастов. Точную причину их гибели тогда установить не удалось.