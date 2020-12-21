Путин поручил принять меры для минимизации использования упаковки из пластика на ООПТ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил принять меры для минимизации использования пластиковой упаковки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение президент дал правительству по итогам пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив.

"Правительству Российской Федерации разработать совместно с публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" при участии заинтересованных экспертных организаций и утвердить комплекс мер, направленных на уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на особо охраняемые природные территории федерального значения, а также принять меры, направленные на минимизацию использования на таких территориях пластиковой упаковки, раздельное накопление отходов, экономическое стимулирование деятельности экологических операторов, экологическое просвещение и развитие волонтерской деятельности".

Срок исполнения этого поручения - до 1 марта 2021 года.

Кабмину также предписано для развития экологического туризма и создания необходимой инфраструктуры в границах ООПТ рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих определение параметров разрешенной в границах ООПТ деятельности исходя из критериев допустимой антропогенной нагрузки на природные комплексы и объекты, расположенные в границах ООПТ. При этом необходимо будет предусмотреть сохранение таких комплексов и объектов при осуществлении разрешенной в границах ООПТ деятельности.