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Путин поручил заняться преобразованием бывших промтерриторий в креативные кластеры

Срок исполнения поручений установлен до 1 сентября

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Перечень пилотных проектов по преобразованию бывших промышленных территорий и объектов в креативные кластеры должен быть подготовлен к сентябрю 2021 года. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"<...> Разработать механизмы преобразования в креативные кластеры промышленных территорий и объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте, и представить предложения по реализации соответствующих пилотных проектов", - говорится в поручении, адресованном правительству совместно с АСИ и властями регионов РФ.

Срок исполнения поручений установлен до 1 сентября 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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