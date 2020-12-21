Таганрогский авиазавод сменил охранную организацию после кражи из самолета "судного дня"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК), где в начале декабря из грузового люка самолета Ил-80 было украдено оборудование на 1 млн рублей, заключил контракт на оказание охранных услуг с АО "РТ-Охрана" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех").

Это следует из материалов портала госзакупок.

Согласно протоколу закупочной комиссии ТАНТК, стоимость охранных услуг составит почти 87,4 млн рублей. Договор заключен на срок до конца 2021 года. На охранную организацию возлагаются задачи по защите объектов ТАНТК от противоправных посягательств, обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, пресечению преступления и административных правонарушений на территории охраняемых объектов.