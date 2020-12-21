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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия разрешила вакцину Pfizer на рынке Евросоюза

© AP Photo/Virginia Mayo

Еврокомиссия разрешила вакцину Pfizer на рынке Евросоюза - заявление.

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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ВОЗ пока только собирает информацию о новой разновидности коронавируса
По данным организации, мутация вируса не влияет на эффективность вакцины
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