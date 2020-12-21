ВОЗ считает, что новые штаммы коронавируса в Британии и ЮАР не связаны друг с другом

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новые разновидности коронавируса, выявленные в Великобритании и ЮАР, не связаны друг с другом. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Это две разные разновидности, которые не связаны друг с другом", - сказала она.

ВОЗ на данном этапе пока только собирает информацию об обнаруженной в Великобритании новой разновидности коронавируса, заявила ван Керкхове. "Коллеги в Великобритании проводят исследование данной разновидности коронавируса, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания, - отметила она. - Данные поступают к нам в режиме реального времени, и мы их тоже изучаем".

"Пока мы только собираем информацию, - заметила ван Керкхове. - Хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, эта разновидность вируса не влияет на эффективность вакцины".

ВОЗ располагает информацией о чуть более 10 случаях заражения новой разновидностью коронавируса, обнаруженной в Великобритании, за пределами этой страны. "Что касается международного распространения данного варианта вируса, мы получаем информацию от тех стран, которые проводят секвенирование, - сказала ван Керкхове. - Есть несколько стран, которые сообщили, что у них встречались единичные случаи этого варианта". Так, подчеркнула она, по одному случаю было выявлено в Австралии, Исландии, Италии и Нидерландах. "Кроме того, в Дании имело место около 10 случаев, - добавила эксперт. - Это последняя имеющаяся у меня информация".

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркнул, что нет свидетельств и того, что новая разновидность приводит к более тяжелому протеканию заболевания или что методы передачи вируса изменились. "Мы знаем, как себя защищать, и правила не меняются вне зависимости от разновидности вируса, - подчеркнул он. - Правительства должны вводить меры, а люди должны следовать указаниям и рекомендациям".