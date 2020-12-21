В ВОЗ считают, что последствия пандемии будут ощущаться много лет после победы над ней

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса помогут справиться с инфекцией, однако последствия пандемии будут ощущаться еще много лет. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вакцины помогут покончить с пандемией, однако последствия [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 будут ощущаться много лет", - отметил он. Пандемия "усугубила неравенство нашего мира", но она "также показала, что на этапе беспрецедентного кризиса мы можем вместе противостоять ему", подчеркнул гендиректор.

Говоря об обнаруженных в Великобритании и ЮАР новых мутациях коронавируса, Гебрейесус отметил, что "ВОЗ работает вместе с учеными над тем, чтобы понять, как эти генетические изменения воздействуют на поведение вируса". По его словам, необходимо "подавить передачу всех вирусов SARS-COV-2 настолько быстро, насколько возможно".

Глава ВОЗ напомнил, что, согласно информации, поступившей из Великобритании, новый вариант коронавируса "легче передается, однако нет свидетельств того, что он с большей вероятностью вызывает тяжелое течение болезни или смертность". Гендиректор призвал правительства всех государств и их население принять необходимые меры предосторожности в целях ограничения распространения вируса. "Чем больше мы будем позволять ему [SARS-COV-2] распространяться, тем больше у него будет возможности изменяться", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ предупредил о негативных последствиях "национализма" в сфере доступа к вакцинам, в результате которого беднейшие слои населения в мире "могут быть лишены этих необходимых для спасения жизни инструментов". В этой связи он напомнил о большом значении международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. На минувшей неделе было объявлено о том, что COVAX зарезервировал у производителей около 2 млрд доз вакцин-кандидатов. "В начале 2021 года потребуется дополнительное финансирование в размере $4,6 млрд для приобретения вакцин для по меньшей мере 20% населения во всех странах с низкими доходами и доходами ниже среднего", - сообщил Гебрейесус.

COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.