В Петербурге заготовили более 500 литров антиковидной плазмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Станция переливания крови Санкт-Петербурга заготовила 500 литров плазмы с антителами к коронавирусу, которую используют для заразившихся больных. Число желающих стать такими донорами в последнее время растет, сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" главный врач городской станции Татьяна Засухина.

"Мы на сегодня заготовили уже более 500 литров антиковидной плазмы, большая часть отдана и использована медицинскими учреждениями. Но на нашей станции имеется необходимый запас всех групп крови. Мы отмечаем, что количество желающих стать донорами антиковидной плазмы во вторую волну значительно возросло. Это связано, в том числе, с тем, что количество больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, тоже значительно возросло за этот период времени". - рассказала Засухина.

Она отметила, что станция начала заготавливать плазму с 7 мая. Ранее сообщалось, что плазму перенесших коронавирус используют при комплексном лечении в Боткинской, Мариинской больницах, больницах Святителя Луки и Святого Георгия и в других медицинских учреждениях города, куда госпитализируют больных с COVID-19.

"Конечно, в осеннюю, вторую волну, мы ощущаем большую потребность плазмы медицинских учреждений, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. <…> И на нашу станцию обратилось более 1 тысячи пациентов, это только одна часть потока, которые хотели бы стать донорами антиковидной плазмы. У нас есть еще вторая составляющая, из которой мы черпаем потенциал донороской активности на антиковидную плазму. Это непосредственно стационары, которые оказывают медицинскую помощь, и бывшие пациенты, они их затем приглашают, проводят определенное обследование и направляют нам на донацию", - пояснила Засухина.

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.