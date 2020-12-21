Джонсон: Британия немедленно проинформировала ВОЗ о новой разновидности коронавируса

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Великобритания проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о том, что новая разновидность коронавируса, обнаруженная в Англии, передается более высокими темпами, как только правительство получило эту информацию. Об этом заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Я хочу сказать нашим международным друзьям и партерам, что мы понимаем вашу обеспокоенность. Как только мы в британском правительстве получили информацию о быстрой передаче нового штамма вируса, это было около 15:15 (18:15 мск - прим. ТАСС) в пятницу, мы передали все необходимые данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и приняли быстрые и решительные меры на следующий день, чтобы замедлить передачу новой разновидности внутри Великобритании", - сказал Джонсон.

"Великобритания понимает обеспокоенность наших партнеров по поводу нового вида коронавируса, мы будем работать с нашими коллегами и друзьями по всему миру, как и вначале, чтобы разработать новые препараты, новые вакцины", - заверил Джонсон, сообщив, что с момента вакцинации 8 декабря первую дозу вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech в Великобритании получили более полумиллиона человек.

Ограничение транспортного сообщения между Великобританией и другими странами не приведет к дефициту продовольствия или лекарств в Соединенном Королевстве, заявил Джонсон. "Я бы хотел подчеркнуть, что возникшие задержки [грузовых фур у британской границы] касаются только небольшого количества пищевых продуктов, ввозимых в Соединенное Королевство. Британские ретейлеры заверяют, что их цепочки поставок прекрасно отлажены, так что все сейчас могут делать покупки в нормальном режиме", - сказал Джонсон, заверив, что 80% продовольствия и лекарств ввозятся в настоящее время на территорию страны в обычном режиме.

Порядка 20%, по его словам, приходится на грузы, которые перевозятся через пролив Ла-Манш на паромах. После заявления властей Франции об ограничении сообщения с Великобританией в портах Дувр и Кале образовались многокилометровые пробки из грузовиков, которые не могут пересечь пролив.

Как заявили в понедельник представители британской сети супермаркетов Sainsbury's, при сохранении текущей ситуации на следующей неделе покупатели могут столкнуться с нехваткой некоторых продуктов (салата, цветной капусты и цитрусовых), однако более серьезных проблем пока не ожидается.

В связи с выявлением нового генетического варианта коронавируса на территории королевства уже более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекратят воздушное сообщение с Великобританией. О приостановке паромного сообщения с Соединенным Королевством также объявили власти Ирландии, Нидерландов и Франции. Остановлено движение поездов и автомобилей по тоннелю под проливом Ла-Манш.

По словам французского министра-делегата по вопросам транспорта Жан-Батиста Джеббари, в ближайшие часы европейские страны планируют согласовать санитарный протокол, который позволит возобновить транспортное сообщение с Великобританией.

Глава британского правительства сообщил, что обсудил тему возобновления прерванного грузового сообщения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Вместе с тем он не пояснил, какие меры правительство предприняло, чтобы попытаться убедить другие страны возобновить транспортное сообщение с королевством, а также когда страна сможет выйти из создавшейся изоляции.

Росавиация уведомила авиакомпании о прекращении авиасообщения между Россией и Великобританией с 22 по 29 декабря. Аналогичные меры различной продолжительности ввели десятки стран мира.