Путин покатался на коньках с девятилетним участником акции "Елки желаний"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник покатался на коньках на Красной площади с девятилетним Димой Ащепковым из Челябинска. Таким образом глава государства исполнил мечту мальчика, ставшего участником благотворительной акции "Елка желаний". Кадры встречи были показаны в понедельник в эфире канала "Россия-24".

Путин появился на льду в хоккейной форме под 11-м номером, с которым он обычно выступает в матчах Ночной хоккейной лиги. Мальчик тоже был в форме хоккеиста и с клюшкой, рядом на льду находился его отец Андрей Ащепков. Президент поприветствовал Диму и его родителя. "Ну чего, Дим, нравится тебе? Ты был в Москве раньше?" - спросил Путин. Ребенок ответил, что он в столице он в первый раз, и стал рассказывать об увиденном.

Рядом появился прославленный хоккеист Валерий Каменский. "Олимпийский чемпион, - представил президент спортсмена мальчику. - Он нас с тобой немножко потренирует". "Ну что, покатили?" - спросил Путин Диму, после чего они начали совместную тренировку.

До этого Дима с семьей побывал в Москве на ВДНХ, в планетарии, зоопарке, в Кремле и на экскурсии по городу, а также в парке "Патриот".

Елка желаний

В декабре во время встречи Путина с добровольцами главу государства попросили традиционно принять участие в акции. Открытка девятилетнего Димы из Челябинска была одной из двух, которую вытянул президент. Глава государства тогда сразу пообещал, что выйти на лед вместе с мальчиком, который выразил желание побывать на Красной площади и покататься там на коньках.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимают с 16 ноября по 15 декабря. Уже с 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.