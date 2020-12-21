Беглов: коронавирусных коек в Петербурге достаточно даже при неблагоприятном сценарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург обладает достаточным резервом коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которого хватит до Нового Года даже при условии неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Скорым есть куда везти больных, работаем по плану. Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра на короткий промежуток времени, а когда скорой помощи некуда везти пациентов - такого в Петербурге не было. Выписка производится ежечасно, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. До конца года мест хватит даже с учетом тех ситуаций, которые могут нежелательно для нас разворачиваться", - сказал Беглов.

Он отметил, что до конца года в городе планируется развернуть еще 2 тыс. коек дополнительно к тем 11 тыс., которые уже есть.

22 декабря откроется очередной павильон временного госпиталя "Ленэкспо" еще на 474 койки. Всего до конца года госпиталь выйдет на мощность в 2,5 тыс. коек. 23 декабря ожидается введение дополнительных 210 мест в Первом медицинском университете и Центре Алмазова. На 25 декабря запланировано открытие нового госпиталя-трансформера на базе Госпиталя ветеранов войн на 405 инфекционных коек.

Кроме того, по словам Беглова, до конца декабря планируется открыть новый корпус больницы №33. "Нам просто необходимо разорвать цепочку заражений, иначе нам придется сокращать плановую помощь. Рассчитываю, что в новогодние каникулы удастся остановить рост заболеваемости. Надеемся, что Новый год петербуржцы будут праздновать у себя дома в кругу семьи либо на улице", - добавил губернатор.

Губернатор также сообщил, что власти Петербурга просят создать еще 900 коронавирусных коек в федеральных стационарах.

"Конечно, нужна федеральная помощь, нам нужны 900 дополнительных коек федеральных, которые мы планируем с помощью федерального центра открыть. И в связи с непростой эпидемической ситуацией направили обращение в адрес правительства Российской Федерации о дополнительном перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи петербуржцам с коронавирусом", - сказал он.

Он также отметил, что городу необходимы 300 тыс. доз вакцины ."Мы рассчитываем на федеральную помощь. Нам необходимы 300 тыс. доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов. Кроме того, мы просим изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов, чтобы иметь возможность привлекать их в помощь врачам поликлиник", - добавил губернатор.

О ситуации в городе

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.