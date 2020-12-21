Путин рассказал, что загадает на Новый год

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин загадает на Новый год, чтобы все были здоровы. Об этом сам глава государства сказал в понедельник на катке на Красной площади, где он покатался вместе с девятилетним Димой из Челябинска, исполнив мечту мальчика.

В завершение совместного катания Путин сфотографировался с семьей Димы и поздравил их с наступающим праздником. Сестра мальчика, восьмилетняя Софья, поинтересовалась у президента, что тот загадал на Новый год.

"Пока не придумал", - ответил было глава государства, но потом добавил: "Чтобы все были здоровы!".

В декабре во время встречи Путина с добровольцами главу государства попросили традиционно принять участие в благотворительной акции "Елка желаний". Открытка девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска была одной из двух, которые вытянул президент. Глава государства тогда сразу пообещал, что выйти на лед вместе с мальчиком, который выразил желание побывать на Красной площади и покататься там на коньках.