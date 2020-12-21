{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Путин рассказал, что загадает на Новый год

По словам президента, он пожелает, чтобы все были здоровы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин загадает на Новый год, чтобы все были здоровы. Об этом сам глава государства сказал в понедельник на катке на Красной площади, где он покатался вместе с девятилетним Димой из Челябинска, исполнив мечту мальчика.

В завершение совместного катания Путин сфотографировался с семьей Димы и поздравил их с наступающим праздником. Сестра мальчика, восьмилетняя Софья, поинтересовалась у президента, что тот загадал на Новый год.

"Пока не придумал", - ответил было глава государства, но потом добавил: "Чтобы все были здоровы!".

В декабре во время встречи Путина с добровольцами главу государства попросили традиционно принять участие в благотворительной акции "Елка желаний". Открытка девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска была одной из двух, которые вытянул президент. Глава государства тогда сразу пообещал, что выйти на лед вместе с мальчиком, который выразил желание побывать на Красной площади и покататься там на коньках.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
В ВОЗ считают, что последствия пандемии будут ощущаться много лет после победы над ней
Вакцины помогут покончить с пандемией, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус
Читать полностью