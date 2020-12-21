В мире за сутки зарегистрировано более 575 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 75,7 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 575 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9 тыс., превысив 1,69 млн.

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По состоянию на 19:58 мск 21 декабря в ВОЗ поступили сведения о 75 704 857 инфицированных и 1 690 061 умершем. Число заразившихся возросло на 575 551, умерших - на 9 267.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (303 116), на втором месте - регион Европы (193 889), на третьем - Юго-Восточная Азия (35 877).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 17 515 091. Далее следуют Индия (10 055 560), Бразилия (7 213 155), Россия (2 877 727), Франция (2 431 237), Великобритания (2 040 151), Италия (1 953 185), Испания (1 797 236), Аргентина (1 537 169), Германия (1 510 652), Колумбия (1 496 062) и Мексика (1 313 675).