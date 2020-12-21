Коронавирус выявили у 18 человек на борту российского траулера в Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у 18 членов экипажа российского рыболовного траулера в порту Бергена, один из них умер. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба местной администрации.

"Траулер прибыл в Берген в выходные, все 34 члена экипажа прошли тест на коронавирус. У 18 тест дал положительный результат, один из них умер", - говорится в сообщении.

Врач коммуны Берген Эгил Бувим отметил, что ситуация находится под контролем. "Заразившиеся изолированы от остальной части экипажа, который сейчас помещен на карантин", - сказал он.

Траулер останется в порту до окончания карантина экипажа.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Норвегии, владельцем судна является СПК РК "Мурман", все члены экипажа - граждане России. В порт Бергена судно прибыло 20 декабря.

"Тело умершего на борту 18 декабря моряка передано похоронному агентству для подготовки к отправке в Россию. По информации судового агента, тесты на наличие коронавируса положительны у 18 моряков, включая умершего. По мнению медиков, этот результат является следствием уже перенесенного на борту заболевания (судно находилось в рейсе с 27 ноября). Остальные 16 членов экипажа с отрицательным результатом теста переведены с судна в карантинный отель в целях предотвращения их инфицирования", - добавили в дипмиссии.