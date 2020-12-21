BioNTech проверит эффективность своей вакцины против нового варианта коронавируса

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Германская компания BioNTech намерена в ближайшие дни проверить эффективность своей вакцины, разработанной вместе с американской Pfizer, против новой вариации коронавируса. Об этом заявил в понедельник в интервью газете Bild генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

"Это будет изучено в ближайшие дни", - отметил он, выразив убеждение в том, что эффективность вакцины BioNTech и Pfizer против нового штамма коронавируса будет доказана.

Генеральный директор BioNTech сообщил, что, на его взгляд, "сотрудничество с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам - прим. ТАСС) было превосходным". Шахин признал, что германские власти помогли ответить на ряд вопросов в процессе получения сертификации и в итоге "удалось ускорить весь процесс". Всего, по его словам, компания намерена произвести более 1,3 млрд доз вакцины.

Еврокомиссия разрешила в понедельник использование на рынке Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech совместно с Pfizer.