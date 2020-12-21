Юбилейные мероприятия в честь 300-летия РАН начнутся в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Юбилейные мероприятия, посвященные 300-летию Российской академии наук (РАН), стартуют уже в 2021 году, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в понедельник на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея РАН, которое будет отмечаться в 2024 году.

"Причастность к ним должна ощущать вся страна. Мы планируем в регионах эстафету научно-практических конференций с участием представителей РАН, студентов, молодых ученых, бизнес-сообщества. И Всемирный научный форум в 2024 году станет кульминацией этих региональных дискуссий. Безусловно, важным разделом Плана подготовки является обновление инфраструктуры академии наук в преддверии юбилея", - сказал он.

В заседании, в частности, приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, заместитель министра культуры Ольга Ярилова, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий.

План основных мероприятий утвержден правительством РФ в ноябре этого года. В него вошли научно-образовательные, культурно-просветительские мероприятия и ремонтно-восстановительные работы. В Плане предусмотрены круглые столы, конференции, региональные фестивали науки, конкурсы, конгрессы, выставки, дни открытых дверей в научных организациях, а также мероприятия с участием российских ученых и соотечественников, проживающих за рубежом, международных ассоциаций русскоговорящих ученых и международных научных организаций.

В юбилейном году планируется провести Всемирный научно-образовательный форум "Наука - обществу и миру" в Санкт-Петербурге. Итоги празднования 300-летия Российской академии наук будут подведены на ежегодной национальной выставке "ВУЗПРОМЭКСПО".