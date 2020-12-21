British Airways потребует отрицательный тест на коронавирус на рейсах Британия - Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Британская авиакомпания British Airways дала согласие с 22 декабря требовать от пассажиров отрицательный результат анализов на коронавирус перед посадкой на рейсы из Соединенного Королевства в Нью-Йорк. Об этом губернатор одноименного штата Эндрю Куомо сообщил в понедельник в своем Twitter .

"British Airways с завтрашнего дня будет требовать от всех пассажиров показывать отрицательные результаты тестов на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 перед посадкой на рейсы из Соединенного Королевства в Нью-Йорк", - написал губернатор. По его словам, власти штата проводят консультации с британской авиакомпанией Virgin Atlantic и ее американским акционером Delta Air Lines с целью убедить их последовать примеру British Airways.

Куомо позднее уточнил, что переговоры с Delta завершились успешно.

Росавиация уведомила авиакомпании о прекращении авиасообщения между Россией и Великобританией с 22 по 29 декабря. По данным CNN, подобные меры ввели Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иордания, Италия, Иран, Ирландия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Оман, Перу, Сальвадор, Франция, Чехия, Чили, Швеция и Эстония.