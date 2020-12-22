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Новый год и Рождество - 2021

Новогоднюю ель в Кремле украсили по мотивам сказки "Морозко"

Для дерева подобрали игрушки, напоминающие кристаллы льда

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России в Кремле готова к праздникам. Она украшена по мотивам сказки "Морозко" и во вторник будет представлена журналистам.

"Для ели на этот раз подобраны необычные игрушки, напоминающие кристаллы льда и снега и в то же время повторяющие узор со стен и арок Грановитой палаты и архитектурного ансамбля соборов Кремля, окружающих новогоднее дерево", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Живую 96-летнюю ель привезли в Московский Кремль из Наро-Фоминского лесничества 11 декабря и установили на Соборной площади. 25-метровое дерево было отобрано "на конкурсной основе" из полусотни елей Подмосковья.

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