Биологическим родителям передали 142 ребенка, рожденных в Петербурге суррогатными матерями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Биологические родители - граждане иностранных государств - смогли забрать 142 ребенка, которые родились в Петербурге от суррогатных матерей, но не могли попасть в семью из-за пандемии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

По данным на середину октября в Петербурге было зарегистрировано 157 детей, которые не могут воссоединиться с родителями - преимущественно гражданами Китая - из-за закрытия границ. Часть из них находилась в квартирах под круглосуточным сопровождением, часть - в специализированном доме ребенка.

"В результате всех предпринятых мер на данный момент с родителями домой были отправлены 142 ребенка. В настоящее время в Санкт-Петербурге остается еще около 50 детей, 26 из них находятся в доме ребенка на полном государственном обеспечении", - говорится в сообщении.

Для решения проблемы с содержанием и передачей детей также подключились городские комитеты по здравоохранению и социальной политике, ЗАГС, юридический комитет, профильный вице-губернатор, генеральный консул КНР в Петербурге, представители министерства иностранных дел. Кроме того, губернатор города Александр Беглов направил предложения по урегулированию сложившейся ситуации в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

В пресс-службе также добавили, что 21 декабря правительство РФ опубликовало распоряжение, разрешающее въезд в страну в целях государственной регистрации рождения ребенка гражданам, которые являются биологическими родителями детей, рожденных на территории РФ по договору о суррогатном материнстве.