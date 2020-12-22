В США число заразившихся коронавирусом превысило 18 млн

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в США в понедельник достигло отметки в 18 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, по его информации, с начала пандемии и к настоящему моменту в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 18 006 061 человек. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 907 483 случая), далее идут Техас (1 602 988), Флорида (1 212 581), Иллинойс (905 069) и Нью-Йорк (857 049). Из-за коронавируса в США в общей сложности умерли 319 190 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 77,2 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 877 727 случаев заражения, выздоровели 2 295 362 человека, умер 51 351.