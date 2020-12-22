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Пандемия COVID-19

В США сообщили, что в стране за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей

По данным Американской академии педиатрии, с 10 по 17 декабря на территории США инфекцию выявили у 182 018 детей

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом среди детей было зафиксировано в США в течение одной недели. Об этом свидетельствуют данные Американской академии педиатрии, опубликованные в понедельник на ее сайте.

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Так, по сведениям специалистов, с 10 по 17 декабря на территории Соединенных Штатов заражение коронавирусом было подтверждено у 182 018 детей. Телекомпания NBC подчеркивает, что это рекордные данные по этому показателю с начала пандемии.

При этом в течение двух недель рост числа заражений увеличился на 25%. Всего, по информации Американской академии педиатрии, инфекция выявлена к настоящему моменту более чем у 1,8 млн детей в США (около 12,3% от общего числа случаев).

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 18 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 319 190 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Теги
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