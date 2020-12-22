{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Малайзии заявили, что намерены получить российскую вакцину "Спутник V"

Премьер страны Мухиддин Яссин также сообщил, что власти Малайзии подписали соглашение о приобретении 6,4 млн доз вакцины от компании AstraZeneca

СИНГАПУР, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Малайзии подписали соглашение о приобретении 6,4 млн доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, а также ожидают российский препарат "Спутник V". Об этом заявил во вторник в телеобращении премьер-министр Мухиддин Яссин.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Специальный комитет, созданный Минздравом и министерством науки, технологий и инноваций, обеспечит незамедлительную поставку" вакцин данного производителя, отметил глава правительства. "Мы находимся на заключительной стадии [достижения] соглашений о приобретении разработок китайских компаний Sinovac Biotech и CanSino, а также НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (вакцины "Спутник V" - прим. ТАСС)", - добавил Мухиддин.

"Правительство гарантирует безопасность и эффективность вакцин", - подчеркнул он. Премьер также сообщил, что намерен одним из первых сделать прививку.

13 декабря глава правительства рассказал о выделении в конце ноября 3 млрд ринггитов ($700 млн) на закупку вакцины. По его словам, в прошлом месяце была достигнута договоренность с компанией Pfizer, которая должна поставить 12,8 млн доз препарата в 2021 году.

Теги
МалайзияПандемия COVID-19Мухиддин Яссин
Пандемия COVID-19
Байден считает, что нет поводов для беспокойства из-за вакцинации от коронавируса
Демократ также призвал американцев сделать прививку
Читать полностью