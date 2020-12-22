В Малайзии заявили, что намерены получить российскую вакцину "Спутник V"

СИНГАПУР, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Малайзии подписали соглашение о приобретении 6,4 млн доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, а также ожидают российский препарат "Спутник V". Об этом заявил во вторник в телеобращении премьер-министр Мухиддин Яссин.

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"Специальный комитет, созданный Минздравом и министерством науки, технологий и инноваций, обеспечит незамедлительную поставку" вакцин данного производителя, отметил глава правительства. "Мы находимся на заключительной стадии [достижения] соглашений о приобретении разработок китайских компаний Sinovac Biotech и CanSino, а также НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи (вакцины "Спутник V" - прим. ТАСС)", - добавил Мухиддин.

"Правительство гарантирует безопасность и эффективность вакцин", - подчеркнул он. Премьер также сообщил, что намерен одним из первых сделать прививку.

13 декабря глава правительства рассказал о выделении в конце ноября 3 млрд ринггитов ($700 млн) на закупку вакцины. По его словам, в прошлом месяце была достигнута договоренность с компанией Pfizer, которая должна поставить 12,8 млн доз препарата в 2021 году.