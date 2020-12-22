Байден считает, что нет поводов для беспокойства из-за вакцинации от коронавируса

"Сегодня мне была сделана прививка от COVID-19, - написал Байден в своем Twitter. - Я благодарю ученых и исследователей, которые без устали работали, чтобы это было возможно". "Обращаясь к американцам, хочу сказать, что беспокоиться не о чем. Когда у вас будет возможность сделать прививку, воспользуйтесь ей", - подчеркнул он.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ранее начало изучать порядка пяти зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на одобренную им ранее вакцину компаний BioNTech и Pfizer. Питер Маркс, курирующий связанные с вакциной вопросы в управлении, пояснил 18 декабря журналистам, что аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но прививки от компании Moderna, также получившей одобрение американского регулятора.

В понедельник Байдену в присутствии прессы ввели первую из двух доз вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. На данный момент не известно, когда Байдену введут вторую дозу. Избранной вице-президентом США Камале Харрис и ее супругу прививки сделают на следующей неделе.

Действующий президент страны республиканец Дональд Трамп в начале октября объявил в своем Twitter об обнаружении у него и его супруги Меланьи нового коронавируса. 2 октября его в целях предосторожности доставили в госпиталь, расположенный в пригороде столицы США. 5 октября Трамп был выписан оттуда и вернулся в Белый дом. Республиканцу надо выждать 90 дней перед вакцинацией, поскольку в госпитале ему вводили экспериментальный препарат компании Regeneron Pharmaceuticals.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, на определенный срок и в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Эффективность препарата составляет 95% после второй дозы, человеку требуется введение двух доз. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней). Применение препарата в США началось 14 декабря.