В Приморье после ледяного дождя восстановили сотовую связь и 95% оборванных интернет-линий

"В настоящий момент операторы сотовой связи уже восстановили свою инфраструктуру, поэтому если где-то и наблюдаются проблемы со связью, то они вызваны текущими неполадками, никак не связанными с ноябрьским ледяным штормом. Что касается восстановления полноценного доступа в интернет, в настоящий момент восстановлено более 95% поврежденных ударом стихии линий. По состоянию на вечер 21 декабря проблемы с подключением к проводному интернету наблюдались примерно в 400 многоквартирных домах - в части из них при этом присутствуют альтернативные провайдеры, и возможность подключения к проводному интернету есть", - сказали в министерстве.

Оно также оказывает провайдерам оперативную помощь. Еще в ноябре был организован оперативный штаб, специалисты министерства помогали привлекать спасателей для работы на сложных участках и для демонтажа аварийных конструкций, решали вопросы с управляющими компаниями и ТСЖ, которые пытались блокировать доступ на крыши из-за обледенения. Для освобождения проездов к коммуникациям привлекались лесники и дорожные службы.

"Сложной останется ситуация в пригороде столицы Приморья - в частном секторе. Здесь повреждения линий наиболее обширные, и провайдеры направили на это направление свои основные силы, чтобы вернуть телевидение и интернет в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что аварийные бригады продолжают трудиться в авральном режиме, - к работам привлечены около 530 человек - темпы восстановительных работ со стороны некоторых провайдеров и их отношение к своим клиентам не устраивает правительство Приморского края. В связи с этим Минцифры Приморья обратилось в контролирующие органы с целью проверки соблюдения правил предоставления услуг и защиты прав потребителей", - сообщил представитель министерства.нет.