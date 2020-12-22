Южная Корея закроет на новогодние праздники все зимние туристические объекты

СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Корея распорядились закрыть все горнолыжные комплексы и другие туристические объекты в преддверии Рождества и новогодних праздников. Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн, выступая во вторник в Сеуле на заседании межведомственного комитета по противодействию пандемии.

"Мы намерены преодолеть третью волну коронавируса с помощью мер более жестких, чем предполагает социальное дистанцирование третьего уровня. Правительство блокирует распространение инфекции при помощи практических шагов, без излишних формальностей", - подчеркнул он. Премьер напомнил, что днем ранее власти Сеула, города Инчхон и провинции Кёнгидо запретили гражданам собираться группами больше пяти человек с 23 декабря по 3 января. В настоящее время в столичном регионе действует режим социального дистанцирования уровня 2,5, четвертый по пятиуровневой шкале. В остальных районах страны сохраняется второй, средний уровень.

Чон Се Гюн отметил, что по меньшей мере до 3 января в стране будут закрыты все горнолыжные курорты и другие зимние спортивные и туристические объекты. Вводятся ограничения на посещение домов престарелых и психиатрических лечебниц. Кроме того, будет ужесточен контроль за работой заведений общепита.

В столичном регионе Республики Корея в последние недели регистрировалось около 70% новых случаев заражения коронавирусом, а суточное число заболевших впервые с начала пандемии на протяжении пяти дней подряд превышало тысячу. 21 и 22 декабря этот показатель опустился ниже этого уровня, что может говорить об эффективности введенных властями ограничений.

"В понедельник было проведено 110 тыс. тестов, но выявлено чуть более восьми сотен заразившихся, что дает надежду на улучшение ситуации. Рождественские и новогодние праздники не должны дать повод для дальнейшего распространения инфекции", - подчеркнул премьер-министр.

Южнокорейские медики выявили за минувшие сутки 869 случаев заражения новым коронавирусом, общее число инфицированных в республике достигло 51 460. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 24 человека, а общее число смертей достигло 722. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 773 человека. Общее число выздоровевших составило 35 928, проходят лечение 14 810 пациентов.