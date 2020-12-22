СПбГУ стал самым востребованным вузом России среди иностранных студентов в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в третий раз стал самым востребованным вузом России среди иностранных студентов по итогам приема в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Санкт-Петербургский государственный университет третий год подряд занимает первое место среди вузов РФ", - сказала собеседница агентства.

Как пояснила собеседница агентства, информация основана на данных о количестве заявлений, поданных абитуриентами с использованием электронных систем Россотрудничества.

В пресс-службе уточнили, что в первый раз СПбГУ занял первое место по данному показателю в 2018 году, тогда заявления на поступление в вуз подали 4 200 абитуриентов из нескольких десятков стран. В 2020 году СПбГУ для поступления выбрали уже 16 629 иностранных абитуриентов. На втором месте оказался Российский университет дружбы народов - более 13,9 тыс. заявок, на третьем - Казанский (Приволжский) федеральный университет - более 10,9 тыс. заявок, на четвертом - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - более 6,9 тыс. заявок, на пятом - Высшая школа экономики - более 6,6 тыс. заявок.

По информации пресс-службы, наиболее востребованными специальностями среди иностранных абитуриентов в вузах РФ стали "клиническая медицина", "экономика и управление", "информатика и вычислительная техника", "политические науки и регионоведение", "языкознание и литературоведение".