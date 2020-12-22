Крупную партию гуманитарной помощи доставили из России в Карабах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Партия гуманитарной помощи в 35 вагонах доставлена из России в Нагорный Карабах, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза", - сказали в министерстве.

Уже разгружено девять вагонов и пять железнодорожных платформ - более 250 тонн. Это 10 дизельгенераторов, пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, 280 кубометров пиломатериалов и 35 тыс. бытовых принадлежностей.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев.

13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД, ФСБ, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны. Российские спасатели прибыли в регион 16 ноября.