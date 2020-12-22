Украшенные трамваи и электробусы появятся на улицах Москвы 25 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Десятки празднично украшенных трамваев и электробусов начнут курсировать по Москве 25 декабря, заявил во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

"Традиция, которую мы заложили много лет назад, в конце этой недели мы запускаем большое количество новых, ярких, праздничных электробусов и трамваев, их будет несколько десятков. Уверен, что все без исключения москвичи, не только в центральной части города, увидят этот замечательный новогодний транспорт. С пятницы он будет курсировать", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что ранее на Кольцевой линии Московского метрополитена был запущен новогодний поезд. "Это точно создаст очень радостное, веселое настроение всем без исключения, и москвичам, и гостям города", - заключил заммэра.

Ликсутов сообщил ТАСС, что украшенные гирляндами трамваи и электробусы будут курсировать по Москве по 10 января. "По нашим прогнозам, украшенные к Новому году электробусы и трамваи за каникулы перевезут более 1,1 млн пассажиров, а специальный праздничный поезд "Еж", курсирующий по Кольцевой линии - более 330 тыс." - сказал Ликсутов.

Тематический новогодний поезд начал курсировать на Кольцевой линии Московского метрополитена 21 декабря. Он будет прибывать на станции Кольцевой линии примерно каждые 30 минут. В будние дни он будет курсировать до 21:00, а в выходные дни праздничный поезд серии "Еж" будет заканчивать свой маршрут на станции "Белорусская" в 19:27.

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