Уровень иммунитета жителей Вологодской области к коронавирусу оценивается в 7%

ВОЛОГДА, 22 декабря. /ТАСС/. Уровень иммунитета к коронавирусу у жителей Вологодской области оценивается в 7%. Около 30% населения региона планируется привить в начале следующего года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сейчас уровень иммунитета населения области к коронавирусу оценивается в 7%. Массовая вакцинация началась у нас 11 декабря, должно быть привито 30% населения каждого региона. У нас это 350 тыс. человек. Самое главное - привезти вакцину. Надо сделать минимум 20-30 рейсов из Москвы или из Новосибирска на рефрижераторах, чтобы выдержать температуру минус 18 градусов. Сейчас в Вологодской области определены 11 медучреждений, которые будут проводить вакцинацию", - рассказал глава региона.

В регионе принято решение в районы области доставлять вакцину от "Вектора", потому что по ней требование по температуре при перевозке - от нуля до плюс 8 градусов, что можно обеспечить обычными холодильниками. В крупнейших городах региона, в Череповце и Вологде, срочно закупают холодильное оборудование для перевозки и хранения вакцины "Спутник V". По ней требование по температуре жестче - минус 18 градусов. "Заключаем контракты напрямую с производителями оборудования, предоставляем аванс до 50% от суммы контракта и закупаем все необходимое прямо "с колес". Каждая ЦРБ обеспечена достаточным количеством холодильников для хранения вакцины от "Вектора", - сообщил губернатор.

В конце прошлой недели на региональном портале госуслуг запустили электронный ресурс, с помощью которого все желающие вологжане могут записаться в лист ожидания, чтобы пройти вакцинацию в начале следующего года. "Ожидаем до конца года больше 2 тыс. доз вакцины. Четко понимаем, кому она будет в первую очередь предоставлена. Это врачи моногоспиталей, скорой помощи, во вторую очередь вакцинации - педагоги, а затем социальные работники, сотрудники предприятий жизнеобеспечения, полиции, волонтеры, следующая группа - работники общественного транспорта. Когда мы иммунизируем все группы риска и получим вакцину в больших объемах, перейдем к широкомасштабной вакцинации населения. Мы к этой работе готовы", - заверил Кувшинников.

На 21 декабря в области подтверждено 19 822 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 364 случая. Выздоровели 15 081 человек, умер 331.