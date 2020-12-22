Путин поздравил российских энергетиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного энергетического комплекса с профессиональным праздником и со 100-летием утверждения Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

"Важно, что нынешнее поколение энергетиков свято хранит замечательные традиции предшественников. Ответственно решает поставленные задачи, главные из которых связаны с качественной модернизацией мощностей и сетевой инфраструктуры, широким внедрением цифровых и ресурсосберегающих технологий, устойчивым, надежным энергоснабжением потребителей", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент подчеркнул, что принятие плана электрификации России дало мощный импульс комплексному развитию территорий, экономики страны в целом, а благодаря трудовому героизму работников за короткие сроки была создана эффективная, конкурентоспособная энергосистема, ставшая надежной базой для укрепления промышленного и оборонного потенциала. "В ходе реализации масштабного проекта ГОЭЛРО были построены десятки электростанций, крупные индустриальные центры в Сибири, на Урале, в Поволжье, в других регионах, введены в строй тысячи километров новых транспортных путей", - указывается в телеграмме.

Путин также отметил труд ветеранов отрасли - тех, кто мужественно сражался на фронтах, обеспечивал бесперебойную работу стратегических предприятий и восстанавливал разрушенное войной энергетическое хозяйство страны.

22 декабря в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День энергетика. Дата выбрана в связи с тем, что 22 декабря 1920 г. открылся VIII Всероссийский съезд Советов, принявший план ГОЭЛРО по электрификации РСФСР.