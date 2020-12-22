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Путин подписал закон о возврате Волгоградской области к московскому времени

Новые нормы вступят в силу 27 декабря в 02:00
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Новые нормы вступят в силу 27 декабря 2020 года в 02:00.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента Волгоградской областной думой. Волгоградская область будет исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3). По мнению авторов инициативы, новые нормы позволят увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 06:00 до 09:00.

Волгоградская область перешла в третью часовую зону в октябре 2018 года. Как отмечают авторы законопроекта, с этого времени в органы государственной власти области поступило значительное количество обращений от жителей региона с жалобами о неудобстве проживания в часовой зоне, отличающейся от московского времени. В опросе населения, проведенном властями области, приняли участие более 1,3 млн граждан, 65,74% поддержали переход на московское время, 33,99% выступили против.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВолгоградская область
Пандемия COVID-19
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