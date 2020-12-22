Произведенную в Казахстане "Спутник V" намерены зарегистрировать в январе-феврале

НУР-СУЛТАН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют зарегистрировать в республике российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с 26 января по 11 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана во вторник.

"С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля 2021 года планируется зарегистрировать препарат в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

4 декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Казахстана. А уже 13 декабря ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" получило субстанцию для производства опытной серии препарата "Спутник V" в объеме 6 тыс. доз.

"Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля 2021 года. Владельцем продукции и поставщиком вакцины единому дистрибьютеру [лекарственных средств Казахстана] ТОО "СК-Фармация" является Российский Фонд прямых инвестиций", - сообщил генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, слова которого приводятся в сообщении.

Ожидается, что в Казахстане в феврале 2021 года будет произведено 80 тыс. доз вакцины "Спутник V", в марте - 150 тыс. доз, а с апреля объем выпуска вакцины будет доведен до 600 тыс. доз.

21 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V". Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. Массовая вакцинация препаратом "Спутником V", произведенным в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.