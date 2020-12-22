Порядка 18 тыс. человек приняли участие в марафоне в городе Даньчжоу на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 22 декабря. /ТАСС/. Около 18 тыс. человек приняли участие в 11-м по счету марафоне в городе Даньчжоу в южной китайской провинции Хайнань. Забег, как пишет местная газета "Хайнань жибао", состоялся 20 декабря.

Даньчжоуский марафон входит в число старейших и самых популярных в Китае. На этот спортивный праздник в нынешнем году несмотря на пандемию коронавируса собрались участники со всей страны. Местные власти рассматривают марафон в качестве мероприятия, которое способствует продвижению строительства в провинции свободного торгового порта и превращению Хайнаня в международный центр туризма и потребления.

Помимо стандартной программы, включавшей полный марафон, полумарафон и оздоровительную дистанцию в 5 км, организаторы также предложили специальные забеги для участников с детьми и влюбленных пар. Трансляция забега осуществлялась многими ведущими китайскими СМИ.

Победителем полного марафона среди мужчин стал Сунь Сяоян, преодолевший дистанцию за 2 часа 18 минут и 47 секунд. Лучший женский результат показала участница по имени Чжэн Вэньжун - 2 часа 45 минут и 50 секунд.

Еще один марафон для всех любителей бега будет проведен на Хайнане в городе Санья 10 января 2021 года. В общей сложности для прохождения различных дистанций к настоящему времени зарегистрировалось уже порядка 10 тыс. участников. Из них 3 тыс. побегут полный марафон, 6 тыс. человек выйдут на дистанцию полумарафона, а остальные зарегистрировались на минимарафон. Хайнаньский марафон проводится в городе-курорте Санья с 2016 года.