В Роскомнадзоре заявили, что большая часть фейков в 2020 году распространялась на YouTube

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доступ к более 570 ресурсам был ограничен в 2020 году из-за распространения на них фейковой информации, при этом большая часть фейковых новостей распространялась на видеохостинге YouTube. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1 670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1 100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора, - говорится в сообщении. - Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube. 60% фейков связаны с темой вируса COVID-19".

В ведомстве уточнили, что обычно у российских площадок на удаление противоправной информации уходит от нескольких минут до нескольких часов, при этом реакция иностранных площадок не столь оперативная, а порой фейковая информация вообще не удаляется.