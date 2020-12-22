В BioNTech - Pfizer заявили, что вакцина может быть эффективна при новом штамме COVID-19

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, скорее всего, сможет защитить от нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании на прошлой неделе. Такое мнение выразил во вторник агентству DPA генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

"Мы уже протестировали вакцину против примерно 20 других вариантов вируса с иными мутациями. Иммунный ответ, вызванный нашей вакциной, всегда инактивировал все формы вируса", - отметил Шахин. Таким образом, по его мнению, с научной точки зрения вероятность того, что препарат будет эффективен против новой вариации коронавируса, довольно высока.

Вместе с тем гендиректор BioNTech добавил, что в ближайшее время компания планирует более подробно изучить действие вакцины. "Теперь мы должны проверить это экспериментально. Это займет около двух недель. Однако мы уверены, что это существенно не повлияет на механизм действия [препарата]", - подчеркнул он.

Кроме того, Шахин заметил, что основной целью BioNTech является обеспечение непрерывного производства вакцины в течение следующего года. Для этого, по его словам, компания рассматривает возможность создания дополнительных производственных мощностей вдобавок к своим заводам в Майнце и Идар-Оберштайне (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), а вскоре и в Марбурге (федеральная земля Гессен).

В понедельник Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech совместно с Pfizer.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.