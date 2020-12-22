В США установят причины острой аллергической реакции на вакцины Pfizer и BioNTech

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) через несколько недель начнет исследование, в ходе которого намерен установить причины возникновения у некоторых людей острой аллергической реакции после введения вакцины от коронавируса, разработанной совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC .

По его сведениям, в настоящее время проводится подготовка и предварительное планирование исследования, в нем, как ожидается, примут участие несколько сотен человек, которые в течение своей жизни переживали острую аллергическую реакцию.

"Мы несколько обеспокоены, что люди с аллергиями, у которых подобная реакция возникала на многие вещи, не только на вакцины, могут сейчас опасаться проходить вакцинацию", - приводит телеканал слова главы отделения биологии аллергии, астмы и дыхательных путей Элкиса Тогиаса.

Отмечается, что исследования института могут также затронуть вакцину компании Moderna, которая вслед за Pfizer и BioNTech получила разрешение на применение в США.

На прошлой неделе в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) заявили, что изучают порядка пяти зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на вакцину, ранее одобренную регулятором. По мнению экспертов управления, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но и прививки от компании Moderna.