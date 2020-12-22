Трутнев сообщил, что вакцинация врачей на Дальнем Востоке должна закончиться в январе

ТАСС, 22 декабря. Вакцинацию врачей на Дальнем Востоке планируется завершить в январе 2021 года, для работников социальных служб окончание вакцинации намечено на февраль-март. Об этом во вторник на форуме "ДФО 2020" сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Первый процесс массовой вакцинации только начинается. Начинаться он будет прежде всего для врачей, работников социальных служб, преподавателей. Вакцинация врачей должна закончиться в январе, по социальным работникам этот срок - февраль-март", - сказал Трутнев.

Он также отметил, что этот процесс будет контролироваться вместе с губернаторами Дальнего Востока. Трутнев также попросил максимально информировать граждан о ходе вакцинации, чтобы "люди понимали, что все, что поставляется в регионы, распространяется честно и справедливо".

По последним данным, на Дальнем Востоке зарегистрировано свыше 170 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выписаны 150 тыс. жителей, более 2 тыс. человек умерли. Наиболее сложная обстановка с заболеваемостью сохраняется в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине. По числу ежедневно регистрируемых заразившихся лидирует Хабаровский край.