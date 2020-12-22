Россияне назвали "коронавирус" словом 2020 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян назвали "коронавирус" главным словом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно данным ВЦИОМ, россиян попросили выбрать три главных слова года. В результате опроса словом-лидером стало "коронавирус" (61%), на втором месте - "поправки к конституции" (29%), а третье место разделили "самоизоляция", "дистанционное обучение" и "врачи" (по 23% соответственно).

Главные события

Самыми важными событиями в масштабах страны россияне считают пандемию и хорошую работу врачей и самоизоляцию (по 34%), а также внесение поправок в конституцию (9%).

Среди главных побед года - изобретение вакцины (10%), мирное урегулирование в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы (4%).

Оценка работы врачей

Большинство россиян считают, что система здравоохранения в целом, врачи и медперсонал в 2020 году работали с полной отдачей.

Согласно представленным данным, 48% соотечественников считают, что российская система здравоохранения, в том числе врачи и медработники, сделали все возможное в этой ситуации, или даже больше, чем могли (22%). Примерно столько же (23%) полагают, что не сделано практически ничего.

По мнению россиян, для улучшения системы здравоохранения необходимо обеспечение пациентов доступными лекарствами (45%), укомплектование штатов медицинского персонала (39%) и расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях (34%). Менее приоритетными задачами названы повышение качества работы страховых компаний и развитие информатизации и электронных услуг - по 7%.

Трудный год

Уходящий 2020 год большинство россиян называют трудным для страны, при этом они возлагают большие надежды на 2021 год.

Согласно данным ВЦИОМ, только 8% респондентов оценили 2020 год как удачный или в целом хороший для страны, а 88% - как трудный и тяжелый. Большинство россиян также считают этот год трудным и тяжелым для мира в целом, при этом всего 5% - удачным и в целом хорошим.

По мнению 41% респондентов, Россия прошла испытания легче, чем большинство других стран. Более трети (35%) согласились с тем, что как и другие страны, а 17% - что скорее тяжелее.

Большинство респондентов (70%) полагают, что 2021 год будет удачным или хорошим для них лично, 47% - для страны и 40% - для мира в целом.

При этом уходящий год россияне провожают с хорошим настроением: каждый второй опрошенный (51%) чувствует радость и ожидает перемен к лучшему, 23% - чувствуют спокойствие и уверенность. Под конец года 15% россиян ощущают усталость, а каждый десятый пребывает в волнении (13%), испытывают грусть 7%, а 8% - разочарование.

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.