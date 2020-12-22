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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне назвали Владимира Путина политиком года

В первую пятерку, согласно ответам респондентов, также вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне считают президента России Владимира Путина политиком 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно представленным данным, российским политиком года Путина назвали 38% опрошенных.

В первую пятерку, согласно ответам респондентов, также вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин (17%), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (15%), глава МИД РФ Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОпросы общественного мнения
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