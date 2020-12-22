Мурашко: число пациентов с COVID-19 в острой фазе заболевания в РФ пока не снижается

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России, у который заболевание находится в активной фазе, пока не снижается, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

"Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается", - сказал он.

При этом министр отметил, что в регионах страны, где эффективно применяются ограничительные меры, ситуация более контролируемая.

Мурашко также сообщил, что все региональные программы по модернизации в России первичного звена здравоохранения, которая должна начаться с 1 января, согласованы.

"Все региональные программы модернизации первичного звена согласованы. Финансирование будет открыто уже 1 января, и важно начать их реализацию безотлагательно. Ее [программы] реализации очень ждет население, поэтому программа находится под пристальным вниманием правительства", - сказал он.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В его рамках планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.