ВЦИОМ: Хабиб Нурмагомедов назван спортсменом года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне назвали бойца Хабиба Нурмагомедова спортсменом года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно представленным данным, 10% опрошенных назвали Нурмагомедова спортсменом года, за ним следует футболист Артем Дзюба (8%). В первой пятерке - теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова - у них по 2% соответственно.

Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (5%), на втором месте Александр Петров (4%), замыкает тройку Сергей Безруков (3%). Музыкантом года 6% россиян назвали Филиппа Киркорова, Николая Баскова - 4%, а также 4% - пианиста Дениса Мацуева. Впервые в рейтинг вошли Егор Крид и Моргенштерн - у них по 2%.

Два российских писателя набрали более 2% содержательных ответов в категории писатель года. Россияне выделили Захара Прилепина (3%) и Бориса Акунина (2%). Из традиционного списка выбыли Александр Пушкин, Дарья Донцова и Виктор Пелевин.

Лучшие сериалы и фильмы года

СМИ года, по версии россиян, стал "Первый канал" (9%), за ним следует "Россия-1" (6%) и "Россия-24" (4%).

Самыми популярными передачами россияне назвали программы телеканала "Россия-1" - "Вести", "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" - по 6%, и "60 минут" (5%). В пятерку также вошли программы телеканала НТВ "ДНК" и программа "Первого канала" "Мужское и женское" - по 3%.

Телесериалами года стали "Пес" (6%), "Тайны следствия", "След", и "Грозный" - по 3%. В топе самых популярных YouTube-каналов - "ВДудь" (4%) и "Редакция" (2%). Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (6%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева - по 2% соответственно. Пятерку замыкают Владимир Познер и Алексей Пивоваров - также по 2%.

Лучшими фильмами названы "Т-34" и "Холоп" - по 3% соотвествено, а также "Джентельмены" и "Движение вверх" - также по 2%.

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.