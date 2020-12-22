МВД Турции запретило все развлекательные новогодние мероприятия в отелях

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. МВД Турции запретило с 31 декабря по 4 января проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на территории всей страны. Об этом сообщает во вторник телеканал ​​​​​​ NTV со ссылкой на разосланный днем ранее циркуляр МВД.

"С 21:00 (совпадает с мск) 31 декабря 2020 года по 05:00 4 января 2021 года <...> не будет ни в коем случае допускаться проведение в гостиницах и местах отдыха проведение новогодних программ, балов, иных мероприятий", - говорится в документе. Также запрещается проводить любые промоакции и рекламные кампании на территории гостиниц.

Руководство гостиниц также не сможет с 22:00 в дни ограничений осуществлять музыкальные трансляции через аудиосистемы отелей (аудиозаписей и музыки вживую). Ведомство предписало не допускать столпотворений в гостиницах, в том числе в зонах для приема пищи. Для этого администрации придется скорректировать время работы гостиничных ресторанов и баров.

МВД сообщило, что на период ограничений будут усилены ведомственные проверки. В том числе планируется контролировать, все ли находящиеся в зонах общественного пользования отелей люди зарегистрированы как постояльцы конкретного отеля. Циркуляр МВД направлен руководству всех провинций Турции. Объекты или организации, нарушившие запрет, будут привлекаться к суду по соответствующим статьям УК республики.

Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении в Турции непрерывного комендантского часа с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сейчас в республике действуют ограничения на выход на улицу по будням с 21:00 до 05:00, а также по выходным дням. Кроме того, в Турции ограничивается число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. При входе в последние у людей будут считывать QR-коды, именуемые здесь "кодами здоровья".