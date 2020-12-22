Кириенко, Собянин и Воробьев приняли участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и еще несколько глав регионов приняли участие в новогодней акции "Елка желаний" перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета.

"Я, правда, не знаю, что такое "Большая база. Щенячий патруль", но теперь, видимо, буду знать, потому что Виктория, ей три года, мечтает о "Большой базе. Щенячий патруль" с командой из семи щенков, спасателей и машинками. Пойду разбираться, что такое "Щенячий патруль", - сказал Кириенко после того, как снял с елки шарик с написанным желанием.

Также к "Елке желаний" подошел Собянин. "Мечтаю побывать в роли сотрудника зоопарка. Паша, пять лет. Еще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет", - сказал Собянин. Он снял еще один шарик, где было написано желание полетать на вертолете. "Это еще проще - много вертолетов пролетает над Москвой", - добавил мэр.

Желание ребенка полетать на вертолете выпало и главе Подмосковья. Еще одно желание, которое снял с елки Воробьев, было связано со встречей с балеринами и посещением Большого театра.

Также к елке подходили главы других регионов, в частности президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Челябинской области Алексей Текслер.

В рамках акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. "Елка желаний" - одна из активностей акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами "Мы вместе". На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем - Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.