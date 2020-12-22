ABC: Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

ТАСС, 22 декабря. Антарктида перестала быть единственным континентом планеты, на территории которого не был обнаружен коронавирус. На чилийской станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс (база имени генерала Бернардо О'Хиггинса) результаты анализов 36 человек оказались положительными. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC .

По ее сведениям, до 36 человек на этой базе, связанной с чилийскими вооруженными силами, оказались инфицированы.

Как отмечает газета The Guardian, 26 человек из заразившихся - военнослужащие, еще 10 человек относятся к обслуживающему персоналу станции. Все они были эвакуированы в Чили, где находятся в изоляции, врачи оценивают их состояние здоровья как хорошее. Еще три человека, члены команды корабля, который оказывал транспортные услуги базе, также оказались заражены, их анализы были получены после возвращения из рейса в Антарктиду.

"Эвакуация персонала стала возможной благодаря своевременным превентивным действиям", - приводит журнал Newsweek заявление чилийских военных. Антарктическая станция продолжила свою работу, ее сотрудники были замещены.

Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс - одна из 13 антарктических станций Чили, она расположена на западе континента, недалеко от Южной Америки. Станция получила свое имя в честь чилийского национального героя Бернардо О'Хиггинса Рикельме.