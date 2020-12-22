Трутнев: регионы Дальнего Востока получили более 300 машин скорой помощи за время пандемии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство России за время пандемии коронавируса нового типа выделило регионам Дальневосточного федерального округа дополнительные 300 машин скорой помощи и почти тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник на форуме "ДФО 2020" сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"За этот период дополнительно, помимо графиков, в регионы Дальнего Востока было поставлено около 300 машин скорой помощи, 963, насколько я помню, аппарата искусственной вентиляции легких, более миллиона защитных комплектов", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что федеральные власти, в первую очередь, обращали внимание на время и качество оказания медицинских услуг.

Наиболее сложная обстановка с заболеваемостью в ДФО сохраняется в Магаданской области, а также на Камчатке и Сахалине. Больше всего новых заразившихся в Хабаровском крае - там врачи последние пять дней подтверждают коронавирус ежедневно у более чем 340 человек.