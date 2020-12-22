ВЦИОМ: более 80% россиян встретят 2021 год дома

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян планируют встречать Новый год дома, желанным гостем за праздничным столом у половины жителей страны стал президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно представленным данным, в этом году 49% россиян пригласили бы к себе за новогодний стол Владимира Путина. Также среди своих гостей россияне хотят видеть лидера ЛДПР Владимира Жириновского (29%) и премьер-министра России Михаила Мишустина (18%).

Расходы

ВЦИОМ выяснил, что предполагаемые расходы на празднование Нового года и развлечения в этом году выросли на 26%.

Сумма предполагаемых средних расходов составляет 13 тыс. 245 рублей против 10 тыс. 478 рублей в 2019 году. На подарки россияне планируют потратить в среднем 5 тыс. 88 руб. (в 2019 году - 4 тыс. 203 рубля), на новогодний стол - 4 тыс. 622 рубля, на походы в театр, ресторан, детскую елку и прочее около 3 тыс. 535 рублей.

Дарить жители страны чаще всего планируют конфеты, спиртные напитки и деликатесы (27%), а в подарок их хотят получить всего 9%. В списке подарков - игрушки (21%), деньги (21%), сувениры (19%) и косметика (18%). Самым желанным подарком к Новому году является путевка на отдых (13%), деньги (12%) и мобильный телефон (10%). Не намерены дарить подарки 9% опрошенных россиян, отказались бы от их получения 14%.

Где встречать

Дом стал традиционным местом празднования Нового года - 2021 год планируют встретить в родных стенах 82% россиян, 5% опрошенных в новогоднюю ночь пойдут в гости, еще 4% отправятся на дачу, в ресторан не пойдет никто из опрошенных. При этом 6% респондентов не намерены отмечать Новый год.

Согласно опросу, три четверти россиян (74%) никуда не планируют ехать, планируют поездки в другой город 24% и 1% - за границу.

В планах на каникулы - прогулки на природе (30%), походы в гости (23%), катание на коньках, лыжах и санках (21%). Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что собирается работать, еще 14% будут выезжать за город или на дачу, треть (32%) планируют провести каникулы дома.

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.